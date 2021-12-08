Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно вибачити своїх кривдників

День, коли будь-яка дія – навіть та, яка на перший погляд може здатися незначною – має бути продумана ретельно і до дрібниць, тільки в такому разі вдасться уникнути помилок, які неминучі за легковажного ставлення. Важливо також відмовитися від помсти людям, які колись образили нас, незважаючи на те, що для цього складуться сприятливі обставини: стримавши себе, ми згодом порадіємо тому, що не пішли на поводі у прагненні помститися.

Сьогодні, 8 грудня, не варто нікому мститися представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них вибачити своїх кривдників особливо важливо.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці є мстивими за натурою: вони надовго запам'ятовують завдану ним образу, навіть якщо вона є лише грою їхньої уяви, і протягом довгого часу носяться з ідеєю про те, як помститися кривднику. Щоправда, роблять вони це досить примітивно й важко, зате з легкою душею ставлять умовну "галочку" навпроти прізвища людини, яка мала необережність зачепити їх. Сьогодні представникам знака краще забути про образу — камінь на душі не зашкодить нікому, крім них самих.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – найобразливіший знак зодіаку, їх може зачепити не тільки необережне слово, а й косий погляд, тому не дивно, що їхня душа – просто склад планів помсти. Більше того, представники знака, щоб не забути, з ким і за що їм необхідно розрахуватися, іноді навіть записують слова і дії, що образили їх. Переробити їх неможливо – що їм не кажи, вони все одно копитимуть свої образи, але хоча б сьогодні їм слід виявити великодушність і відмовитися від виношування планів помсти проти людей, які насправді ні в чому не винні.

Лев (23.07 – 21.08)

Лев може помститися лише зопалу – коли образа ще дуже сильна, тому емоційні представники знака або відразу на неї відповідають або, охолонувши, вже не роблять цього ніколи. Якщо сварка випаде на сьогоднішній день, то й бажання, образно кажучи, дати здачі, виникне блискавично, але варто Левам стримати себе і відмовитися від удару у відповідь, негатив одразу ж зійде нанівець, чому, до речі, самі вони будуть дуже раді. Якщо їх справді – свідомо чи ненароком – образили, спрацює закон бумеранга.

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