Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно перепросити тих, кого вони образили

День легкої та радісної енергетики, коли весь негатив, властивий попередній місячній добі, йде, звільняючи місце для позитиву та морального очищення. Із цим безпосередньо пов'язане налагодження взаємин, які – з тієї чи тієї причини – зіпсувалися останнім часом.

Сьогодні, 27 вересня, налагоджувати стосунки з оточенням можна – і потрібно – представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо перепросити тих, кого образили.

Телець

Тельці, образивши когось із близьких, добре розуміють, що вчинили неправильно, але внутрішня впертість заважає їм визнати свою провину. Але сьогодні вони ризикують посваритися з коханою людиною, якщо, звичайно, не перепросять за різкі слова чи непристойний вчинок.

Терези

Терези – знак мінливий, зараз вони говорять і думають одне, а вже через пів години – інше, тому легко кривдять дорогих їм людей, і так само легко у них просять вибачення. Це означає, що сьогодні визнати свою помилку і перепросити для них не становитиме особливих труднощів.

Стрілець

Стрільці часто ображають інших людей ненароком: вони розуміють, що сказали щось безглузде тільки після того, як слова вже неможливо повернути назад. Сьогодні їм важливо якнайшвидше перепросити за свою помилку, бажано використовуючи для цього властиве їм почуття гумору.

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