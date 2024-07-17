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Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно віддати частину доходу на благодійність

Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно віддати частину доходу на благодійність

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Сприятливий у фінансовому сенсі день, коли будь-які такі операції – від незначних до глобальних – можуть виявитися вдалими. Але – з однією умовою: успіх принесуть тільки ті з них, частина доходу від яких піде на благодійність: допомога дитячому будинку, будинку для людей похилого віку або притулку для тварин.

Сьогодні, 17 липня, успіху у фінансових питаннях можуть досягти представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них для цього потрібно буде віддати частину свого доходу від угоди на благодійність.

Лев

Леви – один із найщедріших знаків зодіаку: тим, хто попросить їх про допомогу, вони готові віддати все. Але сьогодні такої самопожертви від них не буде потрібно: достатньо буде пожертвувати на потреби інших людей частину свого передбачуваного доходу – і угода буде вдалою.

Діва

Діви не дуже люблять із кимось чимось ділитися не лише доходами, а й менш значущими предметами. Проте сьогодні їм доведеться це зробити, хочуть вони того чи ні – не заплативши так звану «десятину» нужденним, вони навряд і можуть сподіватися на прибуток.

Козоріг

Козорогів не можна назвати жадібними – скоріше, скупими, оскільки економлять вони не тільки на інших, а й на собі. Сьогодні, підписуючи важливий – грошовий – контракт чи одержуючи гонорар за роботу, їм варто подумати, яку частину цих коштів вони віддадуть на благодійність.

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