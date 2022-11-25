Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно відмовитись від романтичних побачень

У будь-якому іншому місячному циклі астрологи сказали б, що сьогодні ідеально підходить для старту нових професійних проєктів, але оскільки зараз він випав на кінець тижня, від них бажано відмовитися. Втім, цей час не підходить і для влаштування особистого життя — з різних причин від зустрічей із коханою людиною краще відмовитися.

Сьогодні, 25 листопада, призначати романтичні побачення небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно взагалі від них відмовитися.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнами опанує дратівливість, яка – якщо, звичайно, представники знака не стримуватимуть свої емоції – здатна дозволити навіть найдовгочасніші та найміцніші стосунки. Ну а оскільки представники знака дуже не люблять йти на поводі у правил пристойності і в подібному стані, як правило, метають громи та блискавки, від спілкування – особливо з тими, хто їм дорогий – їм краще відмовитись.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви цього дня будуть схильні до дріб'язкових причіпок, чим зможуть довести до сказу навіть найбільш спокійну і врівноважену людину. Кохана людина, на жаль, не стане винятком для представників знака – вони виводитимуть її так само, як і інших. Цілком можливо, що в результаті вона замислиться над тим, чи варто їй пов'язувати життя з такою людиною.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії сьогодні просто будуть у поганому настрої, а в таких випадках вони вважають себе невинними в тому, що хтось не встиг сховатись – під роздавання потраплять усі без винятку. Тому тим представникам знака, які дорожать близькими та коханими людьми, сьогодні потрібно спілкуватися з ними якнайменше – і вже точно не призначати романтичні побачення.

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