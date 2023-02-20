Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно відмовитись від романтичних побачень

Найкращий день для довгострокового планування своїх дій – як у професійному, так і в особистому плані. А ось від активних дій у цей час краще відмовитися: вони не увінчаються успіхом, оскільки на них сьогодні банально не вистачить сил – енергетика буде вкрай слабкою та ще й прагнутиме до нуля. З цієї ж причини варто відмовитись від зустрічей та побачень – на них не вистачить необхідного в таких випадках вогню.

Сьогодні, 20 лютого, відмовитися від романтичних побачень потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них такі зустрічі особливо небажані.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята можуть виявити до тих, хто їх оточує, рідкісну злопам'ятність, виводитимуть їх причіпками, які не кожен витримає. Особливо болісно таке ставлення з боку представників знаку сприймають люди, котрі їх кохають. Саме тому сьогодні з ними краще не зустрічатись – це небезпечно для подальшого розвитку взаємин.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам, яких сьогодні дратуватиме геть усе, бажано якнайменше спілкуватися з оточенням, навіть якщо йдеться про найближчих людей. Але особливо представникам знака необхідно уникати зустрічей із коханими людьми – якщо, звичайно, вони не живуть разом, оскільки будь-яке романтичне побачення може закінчитися серйозною сваркою, про яку вже завтра доведеться пошкодувати.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги є одним із найбільш закритих в емоційному сенсі знаків зодіаку. У стосунках вони стримані завжди, але сьогодні – під впливом місячних енергій – виявляться особливо стриманими та скутими. Скажімо, це не найкращий настрій для романтичного побачення, тому його краще відкласти на більш сприятливий час.

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