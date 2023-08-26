Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба відмовитися від пропозиції руки й серця

День несприятливий для нових починань, чого б вони при цьому не стосувалися – професії чи особистого життя: сьогодні не варто братися до серйозних проєктів і відповідати згодою на пропозицію руки й серця. Натомість час сприяє зростанню прибутку в тих, хто щось продає – бажано зроблене своїми руками. Можна нарощувати виробництво речей hand made – вони будуть гідно оцінені як у моральному, так і у фінансовому сенсі.

Сьогодні, 26 серпня, відповідати згодою на пропозицію руки й серця небажано представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке рішення – категоричне табу.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, які довго вагаються, перш ніж зробити навіть найменший крок, цього разу не будуть усе ретельно обмірковувати і зважувати. Вони будуть готові ухвалити рішення швидко, але зірки не рекомендують їм цього робити. Погодившись пов'язати життя з людиною, яка їх не приваблює, вони швидко пошкодують про своє рішення.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – принаймні ті з них, хто ще не має родини, будуть готові відповісти згодою людині, до якої не мають серйозних почуттів. Погодившись на її пропозицію, вони вже завтра почуватимуться глибоко нещасними і вирішать "відібрати" своє слово назад, а це потребуватиме від них і сил, і нервів.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – за всієї властивої їм недисциплінованості – мають здоровий практицизм, який у потрібний момент підказує їм правильне рішення. Та сьогодні рятівне почуття реальності може їх зрадити, і вони дадуть згоду на шлюб із людиною, до якої практично байдужі, а повернути ситуацію до вихідної точки буде доволі складно.

Читайте також: