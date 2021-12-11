Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно відпочити на самоті

День сприятливий для внутрішньої трансформації, переосмислення своїх вчинків та досягнень, тверезого погляду людини на саму себе та ситуацію, в якій вона опинилася, оцінки та перерозподілу власних ресурсів. Оскільки такі процеси можуть минути лише віч-на-віч із самими собою, день бажано присвятити відпочинку на самоті.

Сьогодні, 11 грудня, провести час наодинці із собою рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них такий відпочинок особливо важливий.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – через свою двоїстість і пов'язану з нею легковажність – рідко завдають собі праці обдумати ситуацію, що називається, на ходу. Щоб об'єктивно оцінити всі фактори за і проти, їм необхідний перепочинок, під час якого ніщо не збиватиме їх з важливої думки – тим більше, що вони й самі можуть це зробити, без сторонньої допомоги. Сьогодні представникам знака бажано провести час у тиші та наодинці із собою, тоді всі скельця житейського "калейдоскопа" складуться у них в єдину картину.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки постійно перебувають у турботі про інших, добробут близьких – головна умова комфортного життя для них, тому роблять для цього все можливе та неможливе. Не дивно, що весь час зайнятий клопотами, а навколо них постійно перебувають люди – як близькі, так і малознайомі. Сьогоднішній день – благо, на календарі вихідний – важливо провести якщо і не наодинці з собою (це у представників знака навряд чи вийде), то хоча б з мінімумом людей, що оточують їх, – так їм вдасться трохи відпочити від повсякденних турбот.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони хочуть здаватися сильними, тому звалюють на себе занадто багато обов'язків, які врешті-решт серйозно втомлюють їх. Нинішній день сприятливий для того, щоб зізнатися – хоча б самим собі – що слабкість властива їм, як і іншим, менш досконалим людям. Втім, повноцінно відпочивши сьогодні і – за можливості – завтра, вони вже в понеділок знову з'являться перед світом стійкими олов'яними солдатиками, закутими в металеві лати.

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