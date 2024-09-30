Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно «відпустити» проблему, що хвилює їх

Нинішній день – торжество духовного над матеріальним, коли першому – незважаючи на те, що життєві реалії будуть тягнути нас до земних справ – у будь-якому разі потрібно віддати перевагу над другим. У цей час також також успішно вирішуються різноманітні проблеми, до того ж, відбувається це практично без зусиль з нашого боку.

Сьогодні, 30 вересня, вирішити давню проблему матимуть змогу представники всіх знаків зодіаку. Але трьом із них для цього необхідно її «відпустити».

Овен

Овни звикли вирішувати всі проблеми самостійно, не спираючись водночас на чиюсь допомогу. Але сьогодні їм доведеться стримати свій ентузіазм: для того, щоб отримати розв'язання важливої життєвої ситуації, потрібно припинити про неї думати – все трапиться саме собою.

Рак

Раки люблять страждати, вибираючи для цієї мети не лише вагомі, а й незначні приводи, і доводячи свій стан до «дна». Сьогодні їм навряд чи вдасться вирішити таким чином хоч одну проблему – навпаки, їм потрібно її «відпустити»: без емоційного підживлення вона зникне.

Терези

Терезам, проблема яких полягає в тому, що вони рідко можуть визначитися зі ступенем важливості проблеми, що стоїть перед ними, сьогодні не рекомендується метатися з боку в бік, вважаючи її то космічно важливою, то зовсім незначною – краще просто «відпустити» її.

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