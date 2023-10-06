Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно виявити щедрість

День, коли можна досягти поставленої мети, особливо якщо докласти хоча б мінімум зусиль. У взаєминах із людьми – причому не лише близькими, а й зовсім незнайомими – необхідно виявити доброзичливість, чуйність і, за можливості, щедрість.

Сьогодні, 6 жовтня, щедрими бажано бути представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них виявити цю якість особливо важливо.

Близнята

Близнята рідко чимось діляться з людьми навколо просто так – зазвичай вони щось хочуть отримати натомість. Та сьогодні зірки радять їм не торгуватися: виявивши щедрість, вони нічого не втратять, а от виграти можуть багато – людина, якій вони зроблять добро, обов'язково віддячить представникам знака.

Діва

Діви зазвичай щедрістю не вирізняються – вони дуже важко розлучаються як з грошима, так і з речами, які колекціонують – у буквальному розумінні цього слова. Але сьогодні щедрість, виявлена до свого ближнього, принесе представникам знака не негативні, як це переважно буває, а позитивні емоції, тож скупитися їм не варто.

Стрілець

Стрільці – один із найщедріших знаків зодіаку: для того, щоб чимось поділитися зі своїм оточенням, їм особливий день не потрібен, але сьогодні їхня щедрість зросте в рази. Головне в ситуації, що склалася, – знати міру, інакше вони можуть віддати іншим навіть те, що дуже потрібне їм самим, і згодом про це пошкодують.

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