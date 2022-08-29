Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно встати раніше

Сенс народної мудрості "хто рано встає, тому бог дає" цього дня можна буде відчути на власному досвіді. Сприятливі умови для будь-якої сфери діяльності складуться в першій половині дня, тож тим, хто хоче встигнути щось зробити на роботі чи в особистому житті, є сенс поквапитися.

Сьогодні, 29 серпня, встати якомога раніше бажано представникам усіх знаків зодіаку, проте для трьох із них ранній підйом особливо важливий.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, яким зазвичай щастить у грошових питаннях, вирішивши поспати довше, можуть втратити чудову нагоду отримати прибуток, уклавши перспективну угоду або важливий контракт. Саме тому зірки сьогодні радять їм встати раніше – саме так вони вчасно опиняться в потрібному місці або не пропустять дзвінок від людини, яка запропонує їм взяти участь у цікавому – і грошовому – проєкті.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви не дуже полюбляють рано вставати – як справжні королівські особи, їм подобається ніжитися в ліжку. Проте сьогодні їм доведеться подолати усталену звичку і вирушити на своє робоче місце якомога раніше. Таким чином, їм вдасться вразити керівництво, яке зробить висновки з творчого ентузіазму представників знаку, і цілком можливо, запропонує їм новий проєкт або вищу посаду.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям – особливо тим, хто поки що не влаштував своє особисте життя – зірки рекомендують сьогодні якомога раніше вийти на вулицю, де вони зможуть зустріти людину, котру незабаром назвуть своєю долею. Найімовірніше, вона – рання пташка, тож ближче до обіду її вже не можна буде зустріти – вона займатиметься справами на своєму робочому місці. Не варто втрачати блискучу можливість знайти особисте щастя.

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