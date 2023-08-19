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Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно прокинкутися раніше

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно прокинкутися раніше

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку

Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно прокинутися раніше

Сьогодні, 19 серпня, ледарювати небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо прокинутися раніше.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – один із найпрацьовитіших знаків зодіаку, тому рідко сплять довго, навіть вихідними. Тому сьогодні їм буде простіше, ніж іншим – не доведеться чинити насильство над собою, ламаючи звичний графік вихідного дня. Результат виявиться дивовижним навіть для них самих – такого успіху представники знака не очікують.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

У Скорпіонів необхідність раннього піднімання буде пов'язана з домашніми справами. Найіиовірніше, увечері в них очікуються гості, і вони, як привітні господарі, мають приготувати все до їхнього приходу. Як правило, у представників знака будинок в ідеальному стані, але зайвий лиск — на їхній погляд — навести не завадить, та й накрити стіл необхідно.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги — відомі трудоголіки, тому з радістю вхопляться за можливість попрацювати у вихідний. В результаті всього за пів дня їм вдасться виконати таку кількість справ, на яку раніше пішло б кілька днів, тому після обіду представники знака – так би мовити, з почуттям виконаного обов'язку – можуть відпочивати, хоча це їм, як правило, вдається гірше, ніж працювати .

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Дата публікації
Перегляди
989
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