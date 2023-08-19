Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно прокинкутися раніше

Сьогодні, 19 серпня, ледарювати небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо прокинутися раніше.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – один із найпрацьовитіших знаків зодіаку, тому рідко сплять довго, навіть вихідними. Тому сьогодні їм буде простіше, ніж іншим – не доведеться чинити насильство над собою, ламаючи звичний графік вихідного дня. Результат виявиться дивовижним навіть для них самих – такого успіху представники знака не очікують.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

У Скорпіонів необхідність раннього піднімання буде пов'язана з домашніми справами. Найіиовірніше, увечері в них очікуються гості, і вони, як привітні господарі, мають приготувати все до їхнього приходу. Як правило, у представників знака будинок в ідеальному стані, але зайвий лиск — на їхній погляд — навести не завадить, та й накрити стіл необхідно.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги — відомі трудоголіки, тому з радістю вхопляться за можливість попрацювати у вихідний. В результаті всього за пів дня їм вдасться виконати таку кількість справ, на яку раніше пішло б кілька днів, тому після обіду представники знака – так би мовити, з почуттям виконаного обов'язку – можуть відпочивати, хоча це їм, як правило, вдається гірше, ніж працювати .

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