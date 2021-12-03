Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно набрати швидкий професійний темп і не зменшувати його

День найсильнішої – і найсприятливішої – енергетики протягом усього місячного місяця. Зірки рекомендують призначати на цей час найбіьш важливі і трудомісткі стосунки — з ними вдасться впоратися на всі сто відсотків. Головне, взявши професійний "розбіг", не зменшувати темп, інакше досягти поставленої мети не вдасться.

Сьогодні, 3 грудня, зменшувати взятий темп не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них "гальмування" особливо небажане.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, які взяли робочий розбіг з низького старту, несподівано стане ліньки працювати далі. Вони давно не відпочивали, а до відпустки, призначеної на оксамитовий сезон, ще досить довго, тому представникам знака хочеться взяти таймаут та відновити сили. Зірки входять у їхнє становище і навіть співчувають, проте, наполегливо не рекомендують зупинятися — втративши час і сили, вони можуть уже не увійти до колишнього ритму і завалити всю справу.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, які часто вагаються з боку в бік, щиро не розуміючи, якого професійного "берега" прибитися, і сьогодні можуть засумніватися в тому, що зайняті саме тим проєктом, який їм потрібен. У такому разі важко рухатися вперед, от і представники знака загальмують, а то й узагалі рушать назад. Чи варто говорити, що така тактика до добра не доведе: їм не вдасться ні старий проєкт закінчити, ні до реалізації нового стати.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, як це часто у них буває, несподівано можуть відчути невпевненість у своїх силах: здавалося б, ще вчора все в цьому сенсі було добре, а сьогодні представникам уже здається, що і роблять вони не те, що потрібно, і самі поступаються силою, знаннях та здібностях своїм конкурентам. В результаті у роботі утворюється пауза, яка може затягнутися надовго і цим поставити під удар весь проєкт.

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