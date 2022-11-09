Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно взяти вихідний

День чистої та світлої енергетики, яка не передбачає активних дій – у цей час можна абсолютно безкарно не лише відпочивати, а й ледарювати. Зірки подивляться на таке дозвілля прихильно, чого не можна сказати про начальство, тому — зрозуміло, за можливості — сьогодні краще взяти відгул або вихідний.

Сьогодні, 9 листопада, відпочити та відновити сили бажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них обов'язково потрібно взяти вихідний.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви зможуть відпочити та розслабитися, зайнявшись домашніми справами, які для представників знака є найкращим релаксом. Розбираючи речі в шафах, займаючись приготуванням обіду та прибираючи будинок чи квартиру, вони не лише створять у своєму будинку максимально затишну та комфортну атмосферу та відновлять сили для нових робочих днів, а й отримають море задоволення.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям, які категорично не вміють відпочивати, взявши вихідний, бажано поїхати – або, у крайньому разі, піти – туди, де під рукою не буде жодної роботи – наприклад, за місто чи найближчий парк. Максимум, що їм можна буде з собою прихопити – це новий захопливий роман, а навіть в'язання краще залишити вдома – тільки так представники знака зможуть відновити сили.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам зірки наполегливо рекомендують… помріяти: так вони вже влаштовані, що отримують сили, необхідні життя і роботи, образно кажучи, витаючи у хмарах. До речі, є й у цього, здавалося б, несерйозного заняття і практична користь – часто їхні мрії, навіть дуже сміливі, справджуються в реальному житті: мабуть, представники знака мають вміння виконувати свої бажання.

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