Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно загадувати бажання

Нинішній день – перший у місячному циклі, коли закладається програма на наступні тридцять днів. Енергетика цього часу світла і чиста, але недостатньо сильна для того, щоб ставати до реалізації серйозних проєктів, зате в цей час можна складати плани на найближче майбутнє і загадувати бажання.

Сьогодні, 16 серпня, загадувати бажання можна представникам усіх знаків зодіаку, але у трьох із них вони обов'язково збудуться.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки взагалі мрійливі за вдачею, напевно, тому їхні бажання часто стають реальністю. Сьогодні ж їхні шанси зробити казку бувальщиною збільшаться в рази, тому необхідно скористатися моментом і загадати щось справді грандіозне, як кажуть, по-максимуму, шанси отримати бажане високі, як ніколи.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги звикли бути ковалями свого щастя: вони нікого – навіть Всесвіт – не просять про ласку, а вперто працюють на результат. Але сьогодні їм потрібно дозволити вищим силам трохи собі допомогти – не варто за звичкою все звалювати лише на свої плечі, так недовго й надірватися, а такий результат навряд чи потішить представників знака.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії як найкреативніший знак зодіаку на все в цьому житті дивляться з творчої точки зору, і мрії та бажання в цьому сенсі – не виняток. Іноді представники знака будують абсолютно нереальні плани, але сьогодні, що б вони не придумали, все виявиться легко здійсненним, тому загадувати можна будь-які – навіть найсміливіші – бажання.

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