Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно закрити гештальт у стосунках

Нинішній день не підходить для роботи над важливими справами – розпочаті цього дня, вони – з великою ймовірністю – виявляться приреченими на провал. А ось з'ясовувати стосунки з людьми – як близькими, так і не дуже – не лише можна, а й потрібно: співрозмовники будуть налаштовані на досягнення консенсусу.

Сьогодні, 3 березня, з'ясовувати стосунки зі своїм оточенням рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо закрити гештальт у цьому сенсі.

Телець

Тельці ніяк не можуть вирішити, потрібні їм стосунки з людиною, в яку вони закохані буквально від дитинства, чи ні. З одного боку, давні почуття ніяк не хочуть холонути, з іншого, життя вже давно – і цілком вдало – склалося без неї. В будь-якому разі представникам знака треба прибитися до якогось берега, припинивши мучити себе та інших.

Близнята

Близнятам, які вже давно переймаються через сварку з близьким другом, необхідно зізнатися самим собі, що цих взаємин їм не вистачає, і зробити крок до примирення. Інакше вони й надалі страждатимуть від нестачі спілкування саме з цією людиною, яку – за всього бажання – не можуть замінити інші.

Козоріг

Козорогам не варто "очікувати милості від природи", сподіваючись, що людина, яка привернула їхню увагу, сама все зрозуміє і зробить не лише відповідні висновки, а й крок назустріч. Краще взяти ініціативу у власні руки: так вдасться не лише досягти поставленої мети, а й контролювати ситуацію.

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