Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно зателефонувати людям із минулого

День потужної творчої енергетики, коли будь-яка – навіть складна та трудомістка – робота ладнатиметься. Спілкування з оточуючими буде нетривалим: через величезну кількість справ, які потрібно буде довести до ладу, на нього просто не залишиться часу. Однак якщо в цей час раптом з'явиться непереборне бажання зателефонувати комусь зі свого минулого, не варто йому чинити опір – навпаки, це обов'язково потрібно буде зробити.

Сьогодні, 17 грудня, зателефонувати людям з минулого захочеться представникам усіх знаків зодіакального кола, але трьом із них просто необхідно згадати про тих, з ким їх колись пов'язували добрі стосунки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята рідко згадують тих, з ким колись були знайомі, але розлучилися з об'єктивних або суб'єктивних причин: вони живуть справжнім, тому все, що залишилося в минулому, хвилює їх дуже мало. Але сьогодні зірки закликають їх згадати про тих, з ким вони колись були дружні – наприклад, у школі чи університеті. Після розмови з одним із цих людей на душі у представників знака стане легко та добре, а це вже багато означає.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви люблять телефонувати своїм колишнім, як правило, вони роблять це після келиха шампанського, але іноді і без міцних напоїв — на хвилі романтичних почуттів, що на них налинули, — роблять це і без впливу винних парів, просто так. У разі представникам знака змінює властива їм стриманість, і вони набирають номер, який присяглися собі забути. Але сьогодні на них чекає приємний сюрприз: цілком можливо, що колишній зрадіє їхньому дзвінку.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам, які останнім часом працюють над вирішенням важливого професійного питання, знадобиться порада, які може дати їм лише хтось із колишніх товаришів по службі, який свого часу працював над такою ж проблемою. Не варто соромитися: з труднощами у роботі стикаються всі – головне, розуміти, де – або в кого – шукати підказку щодо того, як правильно вчинити. А заразом можна буде на своє задоволення попліткувати про колишніх товаришів по службі – як же без цього!

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