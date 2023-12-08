Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно зробити ривок

Енергія дня настільки слабка, що навіть найактивніші та найенергійніші люди відчують небажання щось робити. Тим не менш, вдаватися до лінощів зірки не рекомендують — необхідно знайти собі хоч якесь заняття, найкраще — завершити справу, розпочату раніше.

Сьогодні, 8 грудня, завершувати розпочаті раніше справи необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них особливо важливо зробити в цьому сенсі останній ривок.

Стрілець

Стрільці, незважаючи на властиву їм стрімкість і рішучість, часто відкладають важливі справи на потім, а потім все доробляють похапцем. Сьогодні їм необхідно змінити свою не найкращу звичку і зробити останній ривок, який дозволять їм завершити роботу, не відкладаючи її на наступний тиждень.

Козоріг

Козорогів – як найголовніших трудоголіків зодіакального кола – зазвичай важко відірвати від роботи, але сьогодні – хочуть вони того чи ні – їм доведеться це зробити. Останнім часом – втім, як завжди – вони багато й завзято працювали, тому, завершивши черговий професійний етап, їм необхідно відновити сили для нового.

Риби

Риб сьогодні традиційно тягтиме в різні боки: одна їх половина захоче активно діяти, а друга – відпочивати. Бажано знайти золоту середину, завдяки якій можна буде вміститися одночасно на двох стільцях: спочатку завершити роботу, яку розпочато цього тижня, а потім відпочити.

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