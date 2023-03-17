Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно зустрітися із друзями

День підходить для того, щоб вчитися і вчити, осягати та передавати іншим життєву та професійну мудрість. Але оскільки йдеться про п'ятницю, варто згадати, що цей день сприятливий для зустрічей із друзями – особливо тими, кого ми давно не бачили.

Сьогодні, 17 березня, зустрічатися з друзями рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них спілкування з ними виявиться особливо важливим та необхідним.

Рак (22.06 – 22.07)

Для Раків головне – не веселощі, а щира розмова, під час якої вони обмінюються енергією зі співрозмовником: віддаючи йому свою і підживлюючись від нього. Тому за першої ж нагоди зірки радять представникам знака телефонувати найкращій подрузі і кликати її до кафе на каву або додому на чай. Навряд чи їм вдасться обговорити всі теми, які накопичилися для розмови, але насолоди вони отримають масу.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви сьогодні цілком можуть поєднати приємне з корисним: вони не тільки зустрінуться з людьми, яких давно не бачили і за якими нудьгували, а й заручаться їхньою допомогою та підтримкою у важливій для себе справі. Єдине, про що просять їхні зірки, – не починати говорити про справи з порога, спочатку непогано було б трохи поговорити про те, що сталося в житті кожного з їхньої останньої зустрічі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії вважають спілкування з друзями – найкращим проведенням часу з усіх можливих, водночас, чим більша компанія, яку вони збирають, тим щасливішими вони почуваються. Нинішній день винятком із правила не стане: звичайно, таке свято, яке представники знака зазвичай влаштовують, їм сьогодні – через непрості нинішні реалії – не вдасться, але спогади про нього збережуться надовго.

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