Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно зважувати кожне слово

День, коли слова набудуть особливої – матеріальної – сили: будь-які висловлювання можуть перетворитися на реальність, тому не варто говорити того, що може завдати шкоди – як людям навколо, так і самій людині. Важливо думати про те, що говориш, щоб згодом не пошкодувати про сказане – втім, це варто робити завжди.

Сьогодні, 31 жовтня, зважувати кожне своє слово необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вербальна стриманість є особливо важливою.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, як відомо, довго стримуються, але потім зриваються, і тут уже їхньому співрозмовникові– і особливо опонентам – не позаздриш. Сьогодні події розвиватимуться за аналогічним сценарієм, водночас сила їхньої агресії перевершить усі можливі межі. Чи варто казати про те, що представники знака вкотре наживуть собі ворогів, нейтралізувати яких – у переносному значенні слова – буде не так просто.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – через властиве їм самоїдство – будь-яке сказане сьогодні іншим людям слово обернуть проти себе. Відчувши провину за сказане і не знайшовши в собі сил вибачитися, вони почнуть докоряти собі за нестриманість. Чи варто казати, що вони – з властивим їм ентузіазмом – перетворять своє існування на подобу пекла – представники цього знака вміють карати самі себе.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – через свою здатність спочатку казати і лише потім думати — можуть наговорити зайвого. І річ у такому разі навіть не в тому, що вони образять свого співрозмовника, хоча це теж небажано, а в тому, що їхні побажання можуть матеріалізуватися. Злі слова завдадуть неприємностей опоненту, а потім – бумерангом – вдарять і по самих представниках знака.

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