Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно звернутися по допомогу до старших родичів

22-й місячний день, який триватиме майже дві доби, вирізняє потяг до знань та як езотеричної, так і простої життєвої мудрості. І якщо першу можна отримати з різноманітних джерел інформації – зокрема й ЗМІ, то за другою слід звернутися до людей, які мають неабиякий життєвий досвід – наприклад, старших за віком родичів.

Цими днями, 15 та 16 грудня, звернутися за порадою до старших за віком родичів потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така допомога необхідна.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки і в будь-який інший час шанобливо ставляться до тих, хто старший за віком, навіть якщо ці люди не є їхніми родичами, тому для них неважко звернутися до них по допомогу. І абсолютно мають рацію, тому що порада, яку вони отримають, виявиться – у буквальному значенні слова – на вагу золота. Головне, обов'язково її дотримуватися.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви не дуже люблять слухати чужі поради, від кого б вони не виходили: представники цього знака впевнені, що відповідь на будь-яке запитання знають набагато краще від інших. Однак цими днями їм бажано сховати свою гординю подалі та запитати думку про ситуацію у літніх родичів. Вони зможуть звернутися до свого досвіду та дати пораду, яка виправдає себе.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги не люблять дотримуватися чужих порад, тому що підозрюють людей, що їх дають, в корисливості і одночасно невігластві. Проте цими днями представникам знака доведеться переступити через себе і таки порадитися з кимось із рідних щодо ситуації, що склалася: їхнього власного досвіду – як професійного, так і особистого – для відповіді на поставлене життям запитання не вистачить.

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