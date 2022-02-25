Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно звертати увагу на підказки підсвідомості

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно звертати увагу на підказки підсвідомості

Credits

Нинішній день дозволить доторкнутися до світу точних матерій, які зазвичай приховані від людського погляду. Можна отримати важливі відомості про своє майбутнє, але тільки в тому разі, якщо звертати увагу на знаки, які може надсилати підсвідомість і Всесвіт. Потрібно дослухатися до розмов навколишніх людей, уважно читати вуличну рекламу та брати до уваги навіть цитати з рекламних роликів.

Сьогодні, 25 лютого, звертати увагу на підказки підсвідомості необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них це буде особливо важливим.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці скептично ставляться до різного роду знаків і пророцтв: вони – знак земний, тому в емпіреях витають дуже рідко. Але сьогоднішній день переконає їх у тому, що необхідно звертати на них увагу – підказки зайвими не бувають. Щоб отримати відповідь на запитання, які цікавить представників знака, потрібно поворижити — наприклад, на книжці: нею виявиться перша цитата, яка трапилася на очі.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки чуйно сприймають вібрації тонкого світу, тому й цього разу їхня чутливість їх не підведе. Зірки радять їм особливу увагу звертати на те, що скажуть близькі їм люди, особливо на застереження — саме в них буде відповідь на важливі запитання. До цих підказок необхідно поставитися з максимальною увагою – вони мають велике значення, тому не варто їх ігнорувати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, відомі своєю схильністю до езотерики, із задоволенням включаться в процес пошуку відповідей на запитання, які їх цікавлять, перетворивши його на своєрідну гру. "Радитися" представникам знака можна як завгодно і з ким завгодно, але найточнішими в конкретному випадку виявляться інтернет і телебачення. Так, вмикаючи свій улюблений фільм або серіал, можна загадати: нехай необхідним дороговказом до дії стане перша почута фраза.

Читайте також:

Наступна публікація