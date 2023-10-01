Три знаки зодіаку, яким сьогодні протипоказаний алкоголь

День, коли космічні енергії звільняють людей від вантажу щоденних проблем і розкріпачують їх. Однак саме ця свобода й розкутість може зіграти з людиною злий жарт, особливо якщо її стан буде підкріплений алкоголем.

Сьогодні, 1 жовтня, від алкоголю треба відмовитися представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них він протипоказаний.

Телець

Тельці – люди терплячі й стримані, та варто їм вийти з себе, як усім довкола залишається лише дивуватися з того, що ці тихі люди здатні на такі бурхливі почуття! Сьогодні вони можуть розійтися не на жарт, особливо під впливом алкоголю, який прибере "гальма", що зазвичай стримують їх.

Терези

Терези – природжені дипломати, які можуть порозумітися з будь-яким співрозмовником, а також уміють тримати язик за зубами і зберігати чужі секрети. Але сьогодні – під впливом алкоголю – їх може охопити балакучість, під впливом якої вони викажуть усі відомі їм таємниці – від своїх до чужих.

Стрілець

Стрільці, яких і у спокійніші для них дні не можна назвати розсудливими, цього разу перевершать самі себе, якщо, звісно, не отямляться і не відмовляться від випивання. Річ у тім, що саме алкоголь може довести їх до стану, коли вони наговорять людям навколо безліч неприємних речей.

Читайте також: