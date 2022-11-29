Три знаки зодіаку, яким сьогодні рекомендується зберігати душевний спокій

День помірної та умиротворювальної енергетики, яку не варто порушувати енергетичними сплесками – результат може виявитися непередбачуваним. Не рекомендується стояти на своєму, вести розмови на підвищених тонах, сваритися і скандалити – досягти бажаного результату однаково не вдасться, а порушити внутрішню та зовнішню гармонію можна буде легко.

Сьогодні, 29 листопада, зберігати душевний спокій рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них він буде життєво необхідним.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни належать до тих представників зодіаку, яким спокій лише сниться: вони за будь-якої ситуації знайдуть причину, щоб похвилюватися. Найчастіше це йде їм на користь, та лише не цього дня: сьогодні, потрапивши під владу емоцій, вони не зможуть зосередитися на завданні, а це загрожує його повним провалом. Тому хочуть вони того чи ні, але їм доведеться тримати себе в спокійному стані духу.

Лев (23.07 – 21.08)

Левів легко вивести із себе, натиснувши на їхнє самолюбство: оскільки воно є хворим місцем представників знака, ними в цю мить можна легко маніпулювати. Щоб сьогодні нічого подібного не трапилося, для них важливо не дати провокаторам жодного шансу підкорити їхню волю своїй, інакше вони можуть зробити вчинок, про який згодом шкодуватимуть.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези добре знані своєю урівноваженістю, але іноді минає досить багато часу, перш ніж вони її знайдуть, а до цього їх може "кидати" з боку в бік. І що вони можуть наробити, перебуваючи під впливом емоцій, – невідомо нікому, зокрема і їм самим. Отже, сьогодні представникам знака необхідно докласти максимум зусиль для того, щоб не стати жертвою власного нервового стану.

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