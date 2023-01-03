Три знаки зодіаку, яким сьогодні стане зрозумілим промисел долі

Нинішня місячна доба вважається найкращим періодом для осягнення нових знань та накопичення пов'язаної з ними мудрості. Завдяки їй багато хто з нас зрозуміє, чому в житті все відбувається так, а не інакше, ніби поглянувши на неї з висоти – з такої позиції будуть добре видно всі причинно-наслідкові зв'язки, які привели людину до тієї життєвої ситуації, в якій вона зараз перебуває.

Сьогодні, 3 січня, представники всіх знаків зодіаку зрозуміють, у чому полягає промисел їхньої долі, але троє із них особливо.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам зірки пропонують припинити нарікати на долю, а нарешті зрозуміти, що вони самі є ковалями як свого щастя, так і нещастя. Найімовірніше, бажаючи перехитрити всіх, вони самі заплуталися у своїх сітях, тобто перехитрили самі себе, отримавши зовсім не те, що хотіли. Хотілося б сподіватися, що представники знака знайдуть із ситуації правильні виходи та виправлять становище.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви виявляться чи не єдиним знаком, який цілком задоволений обставинами, в яких опинився. Схоже, їм нема в чому себе дорікнути — вони все робили правильно, а їхня доброта і щедрість, які вони абсолютно безкорисливо виливали на оточення, допомогли їм набути нових друзів і завести потрібні зв'язки: приємно усвідомлювати, що цим вони зобов'язані тільки собі.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям – щоправда, лише тим, хто незадоволений нинішньою життєвою ситуацією – стане зрозуміло, що вони самі загнали себе у глухий кут, де зараз перебувають. Втім, не все так безнадійно, головне для представників знака – зрозуміти, в який момент свого життя вони повернули не на той бік. Ну а далі залишиться тільки діяти, щоби все виправити, а з цим у них ніколи не було проблем.

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