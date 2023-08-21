Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба дати волю своїм почуттям

Астрологи вважають, що цього дня завжди тріумфує справедливість: люди, яких незаслужено образили, можуть розраховувати на сатисфакцію. Професійний талан чекає на тих, хто готовий, незважаючи ні на що, йти до своєї мети – без сумнівів, зволікань та коливань. У цей час також не рекомендується приховувати свої почуття – вони можуть розірвати людину зсередини.

Сьогодні, 21 серпня, стримувати свої емоції не рекомендується всім знакам зодіаку, але трьом із них особливо важливо дати волю своїм почуттям.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, як відомо, можуть довго терпіти некомфортні умови існування, але зрештою вибухають, і це становить небезпеку як для них самих, так і для оточенняя. Щоб подібного не сталося, зірки рекомендують представникам знака не стримувати своїх емоцій, «випускаючи пару» частинами, а не всю одразу.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – ці лицарі прекрасного образу зодіакального кола – намагаються не виставляти свої переживання напоказ, приховуючи їх у душі. Звичайно, для оточення це добре – представники знака не вантажать його своїми проблемами, але самі можуть дійти до депресії. Уникнути такого розвитку подій можна, якщо перестати вдавати, що у них все добре – так не буває.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, мабуть, найстриманіший знак зодіаку – вони рідко демонструють свої емоції, переживаючи все наодинці із собою. Згодом внутрішні проблеми можуть вилитися в агресію до оточення, тому поки цього не сталося, необхідно скинути напруженість – наприклад, трохи поплакати над сюжетом мелодраматичного серіалу.

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