Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба думати, а потім говорити

Прислів'я про те, що "слово не горобець, вилетить — не спіймаєш", придумане саме про цей місячний день: безпосередньо пов'язаний із вербальним вираженням думок, він передбачає серйозну відповідальність за сказане. Саме тому зірки – а слідом за ними та астрологи – наполегливо радять усім ретельно зважувати свої слова – сьогодні краще промовчати, ніж сказати щось недоречне.

Сьогодні, 27 січня, спочатку думати, а потім говорити необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них потрібно бути особливо стриманими.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни через властиву їм від природи запальність далеко не завжди продумують, які слова їм сказати: вони так сильно хочуть дати здачі людині, що скривдила їх, що кажуть перше, що їм на думку спаде, – головне, щоб звучало образливіше. Недивно, що їм справді вдається зачепити співрозмовника за живе, а охолонувши – ось як сьогодні – доводиться перепрошувати.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – знак скрупульозний, вони завжди ретельно обмірковують усе те, що говорять чи роблять. Тим страшнішими для них є випадкові висловлювання, результати яких важко як прорахувати, так і передбачити. Сьогодні, щоб не допустити подібних проколів, представникам знака краще мовчати, а якщо все-таки доведеться щось сказати, необхідно робити це обережно і не поспішаючи.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – і вони знають за собою цей гріх – взагалі ніколи не думають про те, що кажуть: бовкають, що на думку спаде, через що часто опиняються в незручному становищі. Але сьогодні представники знака можуть перевершити всі очікування і образити людину, від якої багато залежить в їхньому житті – наприклад, свого начальника, тож краще їм таки віддати язик під контроль розуму.

Читайте також: