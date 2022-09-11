Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно навести лад

День чистої та світлої енергетики, яка потребує світової гармонії – як зовнішньої, так і внутрішньої. Все в навколишньому просторі врівноважене, злагоджене, мирне і гармонійне – про це подбає Всесвіт, що, втім, не означає, що сама людина нічого не повинна робити. Кожному з нас зірки рекомендують зробити свій внесок у гармонізацію навколишнього простору, удосконаливши його.

Сьогодні, 11 вересня, наводити лад у всіх життєвих сферах необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них гармонізація простору особливо важлива.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – фанати порядку: він у них панує скрізь – у робочих справах, документах, шафах для одягу і думках. Проте представники знаку з радістю хапаються за будь-яку нагоду прибрати там, де і без того ідеально прибрано. Сьогодні зірки не відмовлятимуть їх від цього наміру, а навпаки, підтримають їхню пристрасть до чистоти та порядку, тому можна присвятити час улюбленій справі – прибиранню.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці люблять чистоту і порядок, але водночас дуже не люблять його наводити, прибирання – не найулюбленіша їхня справа. Однак сьогодні представники знаку зможуть здивувати самі себе – до них раптом прийде бажання все прибирати, мити й чистити, якому вони не зможуть – чи не захочуть – опиратися, як це зазвичай буває. Результатом стане ідеально прибрана квартира, в якій не буде жодної пилинки.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби вирішать знехтувати прибиранням навколишнього простору і наведуть лад у стосунках із близькими, відмовившись від тих, спілкування з ким давно не приносить їм ні радості, ні користі, і перепросивши тих, у кому відчувають необхідність. Треба визнати, що зробити це представникам знаку варто було вже давно, але, як кажуть, краще пізніше, ніж ніколи.

Читайте також: