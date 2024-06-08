Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба побоюватися неадекватних людей

День буквально переповнений енергією, яка може бути як позитивною, і негативною. Особливо важливо пам'ятати про це, спілкуючись з оточенням – дехто з нього, включаючи рідних та близьких, може повестися неадекватно, а це загрожує неприємними наслідками.

Сьогодні, 8 червня, обережність у спілкуванні бажано виявляти представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них треба побоюватися неадекватних людей.

Рак

Ракам як найтрепетнішому і найвразливішому знаку зодіаку рідко вдається вийти переможцем зі з'ясування стосунків, особливо якщо їхній опонент застосовує заборонені прийоми – ображає та підвищує тон. Сьогодні вони можуть потрапити саме до такої – непростої – ситуації.

Лев

Леви, які, як відомо боязкістю не страждають, вміють давати відсіч ворогу. Але сьогодні надто велика ймовірність того, що вони зіткнуться з гідним противником – навіть бабуся-Божа кульбаба може перекричати представників знака.

Водолій

Водолії, які вміють лаятись і грубіянити креативно, з великою часткою ймовірності зустрінуть людину, яка володіє цими вміннями значно більшою мірою. Результат поєдинку уявити важко, тому краще не ризикувати і, як кажуть, не лізти на рожон.

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