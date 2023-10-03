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Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба побоюватися токсичних людей

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба побоюватися токсичних людей

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку / Фото: Credits

День, коли на полювання – в буквальному сенсі цього слова – виходять токсичні люди всіх ґатунків. Щоб уникнути неприємностей, які може принести зустріч з ними, необхідно бути обережними: не відвідувати місць масового скупчення людей, оминати стороною неадекватів, а ще краще – взагалі не виходити з дому.

Сьогодні, 3 жовтня, побоюватися токсичних людей необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них особливо важливо дотримуватися обережності.

Рак

Раки не лише найпомисливіший і найвразливіший, а й найжалісливіший знак зодіаку: його представники готові бігти на допомогу будь-кому, хто їх про це попросить. Чи варто дивуватися, що цим користуються, м'яко кажучи, недобросовісні люди, які сьогодні можуть активізуватися – щоб не пошитися в дурні, необхідно відмовити їм у сприянні.

Скорпіон

Скорпіони, які ставляться до себе надто критично, зіткнувшись з недоброзичливим ставленням, починають посилено копирсатися в собі, знаходячи все нові й нові недоліки, що негативно позначається на їхній самооцінці. Уникнути такого – саморуйнівного – процесу сьогодні можна буде лише одним способом: відмовитися від спілкування з токсичними людьми.

Стрілець

Стрільці – через свою відкритість до навколишніх – є ідеальними енергетичними донорами. Токсичні люди добре знають, як вивести їх із себе, щоб спровокувати бурхливий викид емоцій. Оскільки представники знака не завжди можуть протистояти таким діям "вампірів", зірки рекомендують їм відмовитися від спілкування з ними.

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Дата публікації
Перегляди
1194
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