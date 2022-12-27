Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба повернути чуже

День, коли необхідно максимально уважно ставитись до всього, що робиш, кажеш і навіть думаєш – думка є матеріальною, тому за будь-яке зло, допущене навіть на цьому рівні, доведеться нести відповідальність. У цей час також необхідно відповідати за присвоєння того, що тобі не належить – гроші, речі та ідеї. Якщо – вільно чи мимоволі – людина взяла щось чуже, сьогодні їй треба це повернути – тоді вищі сили вдадуть, що не помітили крадіжки.

Сьогодні, 27 грудня, повернути чуже, щоб вступити у новий рік із чистою совістю, рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них заплатити за рахунками особливо важливо.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви часто бувають упевнені в тому, що їм – як особам королівської крові – дозволено багато, і немає гріха в тому, щоб надати собі те, що по праву належить іншій людині – наприклад, ідею. Проте, на думку представників знака, вона не зможе втілити її в життя так блискуче, як це зроблять вони. Можливо, частка істини в цьому є, проте сьогодні необхідно зізнатися, що авторство задуму не належить їм.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви дуже здивуються, якщо сказати їм, що вони часто привласнюють собі чуже. Вони й справді не крадуть по кишенях дрібні гроші, але чому б не підсидіти колегу, посада якого так подобається представникам знака, чи не спробувати відбити чоловіка, з яким зустрічається подруга? Сьогодні Дівам потрібно відмовитися від усього, що вони збиралися незаконно присвоїти.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги навряд чи взяли щось не запитавши – вони в цьому сенсі чесні, але якийсь борг, якому вже чимало часу, цілком міг у них зависнути. Найімовірніше, спочатку представники знака не мали грошей, а потім вони якось забули про те, що комусь щось винні. Сьогодні бажано згадати та повернути, інакше у новому році на фінансовий талан можна не розраховувати.

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