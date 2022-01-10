Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно приділити увагу своїм близьким

День сприятливий для нових починань, які в більшості випадків обіцяють бути успішними – астрологи вважають, що в цей час можуть виконатися навіть ті бажання, які досі вважалися нездійсненними, тож важливо не прогаяти доленосний шанс. Єдине, про що не варто забувати в запалі виконання бажань, це про близьких людей — треба провести з ними хоча б трохи часу.

Сьогодні, 10 січня, приділити час сім'ї мають представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них особисте життя особливо важливе.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, яким останнім часом було ліньки виявляти ніжні почуття до близьких людей, тепер доведеться спокутувати свою провину та повертати моральні борги. Втомлені неувагою домашні можуть поставити питання, як кажуть у таких випадках, руба, і представникам знака нічого не залишиться, як виконати свої обов'язки щодо них – наприклад, погуляти в парку або влаштувати домашню вечерю, на якій будуть присутні всі члени сім'ї.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам сьогодні треба згадати про літніх родичів, які марно намагаються привернути увагу представників знака, котрі відмовляються через наявність великої кількості справ. Сьогодні необхідно сховати якнайдалі всі причини, які заважають їм спілкуватися з близькими людьми, і вирушити на зустріч із ними. Несподівано для себе вони добре проведуть час – їхнє спілкування залишить приємні спогади.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам пощастить більше за інших – на них чекає романтичне побачення, на яке їх обов'язково запросить кохана людина, інакше стосунки з нею можуть розладнатися, а цього не хоче ніхто – ні вона, ні представники знаку. Останнім необхідно заздалегідь подбати про те, щоб під час зустрічі ніхто не нудьгував: бажано, наприклад, влаштувати другій половинці приємний сюрприз, над яким старанно попрацювати.

Читайте також: