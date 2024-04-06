Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба радіти і не можна засмучуватися

Нинішній день пов'язаний з богом морів — Нептуном, тому — за аналогією з водним плесом — необхідно зберігати спокій: шторм — як я прямому, так і в переносному значенні — не найкращим чином позначиться на настрої, а можливо, і життєвій ситуації.

Сьогодні, 6 квітня, зберігати спокій доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо необхідно радіти і не можна засмучуватися.

Близнята

Близнята намагаються не звертати увагу на погане, навіть якщо воно просто у них під носом – вони вдають, що його не існує. Навіщо вони, образно кажучи, ховають голову в пісок, невідомо, але сьогодні така тактика дасть чудові – позитивні – результати.

Рак

Раки завжди знаходять привід для прикрості, а ось радіють набагато рідше – такий песимістичний склад їхнього характеру. Сьогодні зірки рекомендують їм поміняти місцями пріоритети: знаходити у всьому приємне, а від неприємного відмахуватись – так і життя налагодиться.

Стрілець

Стрільці – головні оптимісти зодіакального кола: вони не вдають, що не помічають неприємних життєвих моментів, вони справді їх не бачать. Сьогодні це їхнє вміння ігнорувати темний бік життя виявиться дуже доречним – хвилюватися їм категорично не варто.

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