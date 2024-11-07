Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба сім разів подумати, перш ніж щось захотіти

Нинішній день насичений магічними енергіями, які дозволяють виконати будь-яке бажання, але сам процес втілення мрії в життя – момент дуже відповідальний, до нього не можна легковажно ставитися. Необхідно ретельно сформулювати те, що хочеш отримати в результаті, інакше отримаєш не те, що потрібно.

Сьогодні, 7 листопада, відповідально підходити до загадування бажань необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них треба сім разів подумати, перш ніж щось захотіти.

Діва

Дівам зірки нагадують, що побажання не повинні містити негативу, оскільки, навіть якщо вони зможуть досягти мети, їхнє зло обов'язково повернеться назад. Тому, хоч би як вони були скривджені на когось із оточення, не варто включати у свої побажання шкоду іншим людям.

Стрілець

Стрільці настільки самовпевнені, що навіть у бога можуть запитати, чим йому допомогти, а про виконання своїх бажань не замислюються, оскільки вважають, що можуть досягти всього самі. Але сьогодні їм стане в пригоді допомога вищих сил, ось тільки прохання потрібно буде озвучити максимально точно.

Риби

Рибам важливо пам'ятати про те, що будь-яке зайве слово може відвести їх убік від їхнього бажання. Щоб не отримати протилежність тому, що вони задумали, потрібно за можливості максимально точно і коректно формулювати своє бажання, враховуючи всі деталі.

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