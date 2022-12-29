Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба вибачити своїх кривдників

Нинішня місячна доба безпосередньо пов'язана з силою слова, яка має магічну силу і може не тільки всерйоз вплинути на наше життя, а й повністю її змінити. Тому сьогодні – втім, як і завжди – зі словами треба поводитися максимально обережно, а ще краще – взагалі більше мовчати. Також зірки наполегливо рекомендують пробачити комусь зі своїх кривдників: слова прощення, особливо якщо вимовити їх уголос, магічно вплинуть на життєві події того, хто знайшов у собі сили забути зло.

Сьогодні, 29 грудня, пробачити своїх кривдників необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них такий вчинок особливо важливий.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці – знак досить злопам'ятний: їх важко вивести з себе, але, якщо комусь вдалося це зробити, про пробачення не може і йтися – представники знака триматимуть камінь за пазухою дуже довго. До того ж вони можуть спілкуватися з цією людиною, але водночас, як і раніше, ображатися на неї. Сьогоднішній день сприятливий для того, щоб забути про образу і – нарешті! – скинути цей вантаж із душі.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці рідко приховують на когось образу: як правило, вони спочатку сильно переживають, але минає день-другий, і вони викидають і кривдника, і його слова та дії з голови. Потрібно дуже постаратися, щоб вони довго пережовували те, що їх зачепило. Для такого випадку існує сьогоднішній день: представники знака можуть пробачити свого кривдника, та й забути про нього.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії настільки уразливі, що, затаївши на людину зло, можуть не спілкуватися з нею до кінця життя – свого чи її – тут вже, як кому пощастить. Водночас вони зовсім не сумують за людиною, з якою їх пов'язує тривале спільне минуле. Якщо миритися з тими, хто не вписався у виставлені ними параметри, вони не захочуть, то хай хоча б забудуть про так звану "образу" — дихати одразу стане легше.

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