Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба віддати перевагу духовним цінностям

День, коли космічні енергії дня посилено нас «приземлятимуть», змушуючи думати не про духовне, а про матеріальне. Що в результаті вибрати, залежатиме від кожної конкретної людини – тільки вона сама ухвалюватиме рішення і пожинатиме вирощений ними «урожай».

Сьогодні, 27 березня, вибір між духовним та матеріальним доведеться зробити представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них зірки наполегливо рекомендують обрати перше.

Телець

Тельцям як одному з найпрактичніших знаків особливо важко здійнятися над повсякденністю і суєтою, але саме його представникам важливіше за все це зробити. Можливо, вирватися до театру їм не вдасться, але можна хоча б почитати на ніч вірші улюбленого поета.

Лев

Леви найчастіше ставлять на перше місце кар'єру, віддаючи перевагу матеріальним моментам над духовними. Найкращими ліками стане для представників знака класична література, до якої вони не зверталися вже цілу вічність – у ній вони виявлять багато важливих підказок.

Риби

Рибам, які зазвичай віддають перевагу духу над матерією, сьогодні можна – і потрібно! – вдатися до свого улюбленого заняття – мрій. Саме воно надасть їм впевненості у собі та забезпечить натхнення, яке необхідне їм як для роботи, так і для особистого життя.

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