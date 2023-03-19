Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба віддати перевагу духовному перед матеріальним

День, коли енергії дня посилено нас "приземлятимуть", створюючи противагу прагненню до прекрасного і піднесеного – насамперед мистецтва. Що зрештою обрати, залежатиме від кожної конкретної людини – лише вона сама ухвалюватиме рішення і пожинатиме вирощений нею "врожай". Головне – не вчиняти проти своєї волі, навіть якщо до цього підштовхуватимуть люди, що перебувають поруч, або обставини, що склалися.
Сьогодні, 19 березня, вибір між духовним і матеріальним доведеться зробити представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них зірки наполегливо рекомендують обрати перше та відмовитися від другого.
Телець (21.04 – 21.05)
Тельцям, як одному з найпрактичніших і найупевненіших – з усіх боків – земних знаків, особливо важко здійнятися над повсякденністю і суєтою, але саме йому найважливіше буде це зробити, якщо, звісно, його представники не хочуть остаточно загрузнути в життєвій прозі й рутині. Можливо, вирватися до театру їм не вдасться, але можна хоча б почитати на ніч вірші улюбленого поета.
Лев (23.07 – 21.08)
Леви найчастіше ставлять на перше місце кар'єру, віддаючи перевагу матеріальним моментам перед духовними, які вважають другорядними. Сьогодні життя надасть їм докази того, що все минуще, а душа – вічна. Найкращими ліками для неї стане для представників знака класична література, до якої вони не зверталися вже цілу вічність – у ній вони виявлять багато важливих підказок.
Риби (19.02 – 20.03)
Рибам, які зазвичай віддають перевагу небесам перед грішною землею, сьогодні можна – і потрібно! – віддатися своїй улюбленій справі – літанню у хмарах. Саме воно надасть їм впевненості у собі та забезпечить натхнення, необхідне їм як для роботи, так і для особистого життя. Загалом у цьому разі ніхто не стане лаяти їх, як завжди, за порожні мрії.
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