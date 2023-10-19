Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба вірити лише собі

День, коли загострюється те, що ми називаємо інтуїцією чи своїм внутрішнім голосом, за допомогою якого підсвідомість дає нам відповіді на будь-які запитання, які ми не можемо вирішити іншим способом. Зірки наполегливо радять дослухатися до його підказок – вони не обдурять.

Сьогодні, 19 жовтня, отримати від підсвідомості відповідь на важливе питання можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо вірити лише собі та більше нікому.

Рак

Раки, які страждають від невпевненості в собі, часто довіряють чужій думці більше, ніж своїй власній. Але сьогодні людина, до якої вони часто звертаються по допомогу, з якоїсь причини – чи ненавмисно, чи навмисно – введе їх в оману, так що покладатися треба тільки на себе.

Терези

Терези, що постійно вагаються між двома рішеннями, часто звертаються за порадою до оточення, сподіваючись, що воно зможе порадити, на чому зупинитися. Проте цього дня чужа думка може лише дедалі більше дезорієнтувати представників знака, тому їм варто дослухатися до своєї інтуїції.

Скорпіон

Скорпіони, незважаючи на складність своєї натури, оточені друзями, які завжди охоче приходять їм на допомогу. Але сьогодні представникам знака не варто дослухатися до їхніх порад: керуючись винятково добрими намірами, вони не зможуть врахувати всі нюанси, отже, помиляться.

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