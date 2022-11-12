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Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба зайнятися прибиранням

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба зайнятися прибиранням

Один із найнебезпечніших місячних днів, коли негатив панує над людьми нероздільно. Саме тому час сприятливий для генерального прибирання, яке має торкнутися всіх сфер життя та діяльності, але особливу увагу – через те, що на календарі вихідний – необхідно приділити своєму житлу, викидаючи з нього весь негатив – як у прямому, так і в переносному значенні.

Сьогодні, 12 листопада, зайнятися очищенням навколишнього простору зірки рекомендують представникам усіх знаків зодіаку, та для трьох із них прибирання буде особливо важливим.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам дуже важко розлучатися з речами – любов'ю до них вони часто перевершують навіть таких ганчірників, як Діви. Та сьогодні зірки наполегливо рекомендують їм навести лад у шафах, перебравши все, що там знаходиться, і позбувшись непотрібного. Неймовірно, але факт: після такого прибирання представники знака помітять, що стосунки з коханою людиною, що зайшли в глухий кут, налагодяться.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям поряд з облагородженням навколишнього простору непогано було б навести лад у голові, впорядкувавши думки, які в них останнім часом "скачуть" у різні боки. Представникам знака необхідно визначитися з пріоритетними цілями, а вже під них підвести всі свої міркування – так вони утворять стрункий ряд, а діяти буде легко і просто.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям, на думку зірок, сьогодні необхідно зробити генеральне прибирання в будинку чи квартирі, вимітаючи пил і сміття з найдальших кутів, в які представники знака дуже рідко заглядають. Саме там накопичується негатив, який зазвичай осідає навіть на смітті. Після таких процедур дихати в приміщенні стане набагато легше, та й справи – навіть занедбані – дуже швидко підуть на лад.

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Дата публікації
Перегляди
1713
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