Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба згадати про душу

День підвищеної емоційності, що зробить людей надміру вразливими, недовірливими й образливими. Найкращий спосіб уникнути такого впливу енергій Місяця – згадати про душу. Причому навіть з огляду на те, що сьогодні – різдвяний Святвечір, розмови зовсім не обов'язково мають точитися навколо релігії та мистецтва, і спілкування з близькими відіграватиме не останню роль.

Сьогодні, 24 грудня, згадати про душу необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо "доторкнутися" до чогось воістину прекрасного.

Овен

Овни, надмірно збудливі і будь-якого іншого дня, сьогодні можуть перетнути всі можливі межі. Заспокоїтися і повернутися в умиротворений стан духу представникам знака допоможе читання, якщо, звісно, вони зможуть призупинити свій біг і знайти час для гарної поезії.

Телець

Тельцям, які можуть впасти в похмурий настрій, небажано залишатися на самоті. Так, якщо у них не буде можливості зустріти Різдво з близькими людьми, потрібно хоча б поговорити з коханими, рідними чи друзями телефоном – розмова значно покращить настрій.

Козоріг

Козороги рідко приділяють увагу мистецтву, вважаючи його марною тратою часу. Сьогодні – можливо, цілком випадково – вони можуть потрапити до театру чи концертної зали, звідки вийдуть зовсім іншими людьми. Щоправда, багато в чому це залежатиме від того, який саме твір їм пощастить почути.

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