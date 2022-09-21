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Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба звернути увагу на знаки долі

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Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба звернути увагу на знаки долі

День, коли необхідно, з одного боку, дослухатися до свого внутрішнього стану, а з іншого – звертати увагу на знаки, які надсилатиме доля. Зірки попереджають, що у цих підказках нічого містичного очікувати не слід, всі вони виявляться звичної – можна сказати, буденної – якості, але пропускати їх небажано.

Сьогодні, 21 вересня, доля надсилатиме знаки представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них особливо важливо звертати увагу на її попередження.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята у будь-які знаки – зокрема і попередження долі – вірять за настроєм: сьогодні пропускають їх повз вуха, а завтра – готові приймати як дороговказ будь-яку – навіть сумнівну – прикмету. Але сьогодні їм варто звернути увагу на історію, яку їм – начебто ненароком – розповість малознайома людина – у ній буде утримуватися відповідь на важливе запитання.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам подадуть важливий знак… предмети, до того ж не якісь чарівні палички, а найпростіші та звичайніші речі. Так, підхопивши книжку, що впала з полиці, зверніть увагу на рядок, який кинеться вам в очі — найімовірніше, у ньому і буде міститися необхідна вам підказка. Залишиться тільки наслідувати цю — розумну — пораду.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони отримають підказку долі у вигляді слушної поради. Взагалі представники цього знака рідко дослухаються до чужих думок, але цього разу порадник буде настільки авторитетною для них людиною, що вони мимоволі замисляться над справедливістю його слів. І правильно зроблять, бо це буде той самий – важливий – знак долі, який їм зараз потрібний.

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