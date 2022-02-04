Три знаки зодіаку, яким сьогодні в жодному разі не можна здійснювати злі вчинки

День, коли, намагаючись втілити свої бажання, необхідно враховувати свої можливості, не замахуючись на недосяжне.

Це не означає, що від своїх заповітних мрій потрібно відмовитись раз і назавжди, просто має сенс відсунути їх на деякий час – образно кажучи, перевести із шорт-листа у лонг. Також не варто здійснювати злі вчинки — вони дуже швидко повернуться бумерангом.

Сьогодні, 4 лютого, втім, як і завжди, здійснювати злі вчинки не рекомендується всім знакам зодіаку, але для трьох вони – категоричне табу.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни щиро переконані, що все, що вони говорять, і тим більше роблять, іде винятково на користь людям, яких вони вирішать облагодіяти. Про те, що у великій кількості випадків добро обертається злом, вони й слухати не хочуть: вони ж хотіли якнайкраще! Сьогодні ситуація складеться аналогічним способом: представники знака вирішать, що краще за близьку людину знають, що саме їй потрібно, і здійснять вчинок, який розлютує її. Не варто дивуватися, якщо результатом буде розставання.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви рідко здійснюють злі вчинки, і роблять це тільки тоді, коли вони не мають іншого виходу – образно кажучи, їх припирають до стіни. Сьогодні може скластися саме така ситуація, коли представники знака вирішать, що іншого виходу вони не мають. Проте чинити таким чином зірки їм не рекомендують за жодних умов, інакше вони отримають натомість ще більше зло – навряд чи такий результат їх потішить.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, найімовірніше, зроблять щось недобре ненароком – представники знака часто щось говорять або роблять, не подумавши, що їхні слова та дії можуть бути комусь неприємними. Ось і сьогодні вони з великою ймовірністю зроблять щось таке, в чому дуже швидко покаються, але перемотати "життєву кінострічку" назад вже не буде можливим. Тому зірки радять їм добре подумати, перш ніж щось сказати, і тим більше зробити.

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