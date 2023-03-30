Три знаки зодіаку, яким сьогодні в жодному разі не можна шкодувати себе

День потужної енергетики, яка уможливлює досягнення будь-якої мети – навіть найграндіознішої та масштабнішої. Головне, вірити у свої сили та налаштовуватися на позитив у плані результату: панікерам та людям із низькою самооцінкою краще за серйозні справи не братися – однаково успіхом вони не увінчаються. У жодному разі не можна шкодувати себе, навіть якщо є привід – це почуття завадить діяти на повну силу.

Сьогодні, 30 березня, шкодувати себе не можна представникам усіх знаків зодіаку, для трьох з них таке ставлення до себе особливо небезпечне.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки дуже люблять шкодувати себе, навіть якщо для цього у них немає жодного приводу, а якщо він з'являється, лити сльозу над своєю "важкою долею" для них – свята справа. Сьогодні якраз такий день: будь-яке, навіть найнеобразливіше, зауваження на адресу представників знака викличе мільйон мук, а можливо, і потоки сліз, що, своєю чергою, зведе нанівець будь-які професійні зусилля.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви – представники найвпевненішого у собі знака зодіаку, тому їхній жаль до себе – справжня катастрофа, до того ж як для них, так і для оточення. У таких випадках вони створюють навколо себе атмосферу нервозності і примудряються переконати в неповноцінності, від якої страждають самі, решту людей. Будучи керівниками навіть невеликого підрозділу, вони здатні завалити всю його роботу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони найкраще вміють перетворити жалість до себе на муку для тих, хто перебуває поруч. Представники знака можуть буквально викручувати їх, намагаючись як мінімум викликати у них співчуття, а як максимум – перекласти на них свій негатив. Як правило, вони виявляють у цій справі таку завзятість і наполегливість, що їм легко вдається зробити свої проблеми загальними.

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