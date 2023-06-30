Три знаки зодіаку, яким сьогодні в жодному разі не можна здаватися

День не підходить для початку роботи над новими проєктами – вони навряд чи виявляться успішними, а ось розпочаті раніше справи в жодному разі не можна кидати на півдорозі – повернутися до них більше не вдасться. Навіть якщо здається, що надії на вдале завершення вже немає, зірки однаково радять працювати – попри все.

Сьогодні, 30 червня, зупинятися на півдорозі не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо не здаватися.

Акуратні й дисципліновані Діви (22.08 – 23.09) не люблять вибиватися з графіка, і якщо таке трапиться, можуть втратити інтерес – начебто справа, якою вони займаються, не виправдала їхніх очікувань. Сьогодні такий варіант розвитку подій, на жаль, ймовірний, але як би представникам знака згодом не довелося про неї пошкодувати – завершений проєкт міг би принести їм і гроші, і славу.

Скорпіони (24.10 – 22.11) цілком можуть вирішити, що не впораються з поставленим перед ними завданням, оскільки на його здійснення у них банально не вистачає сил. Зірки наполегливо радять їм не здаватися, а продовжувати працювати, оскільки до завершення важливого проєкту залишилося лише кілька кроків. До того ж у представників знака відкриється друге дихання, воно допоможе все довести до ладу.

Хоча Стрільці (23.11 – 21.12) стрімкі й невгамовні, вони виявляють наполегливість, коли справа стосується затримок у роботі: в таких випадках вони готові без кінця длубати стіну, в яку впираються. Але сьогодні, схоже, представники знака вирішать зрадити це правило та кинути справу, над якою працюють, не довівши її до кінця – і помиляться, оскільки втратять чудовий шанс.

Читайте також: