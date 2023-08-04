Три знаки зодіаку, яким сьогодні варто пам'ятати про те, що їхній дім – їхня фортеця

День, який астрологи недарма називають диявольським: у цей час бажано якнайменше спілкуватися з оточеннням, включаючи найближчих людей, і якомога рідше залишати свій дім – поза його стінами нас можуть підстерігати різноманітні несподіванки, найчастіше, не найприємніші.

Сьогодні, 4 серпня, залишати своє помешкання небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них бажано зробити девізом дня середньовічний принцип «Мій дім – моя фортеця».

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, враховуючи їхню запальність, сьогодні будуть категорично не подобатиься люди, що їх оточують – до того ж, не тільки далекі, а й близькі. І від тих, і від інших їм сьогодні краще відгородитися: на вулицю виходити тільки у разі потреби, а з рідними людьми спілкування скоротити до мінімуму. Тільки так пощастить нікого не образити і не зачепити, і, як наслідок, не ускладнити своє життя.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези відрізняються від інших знаків зодіакального кола винятковою тактовністю та дипломатичністю, але бувають моменти, коли ці якості їх зраджують. Сьогодні – саме такий час, тому у спілкуванні з оточенням представники знака можуть перейти всі можливі кордони, вплутавшись навіть у скандал у публічному місці. Згодом вони розкаятимуться, але осад – як в історії зі зниклими ложечками – залишиться.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам бажано не залишати стіни свого дому взагалі, якщо ж невідкладна справа все-таки змусить їх ступити за поріг, потрібно максимально швидко повернутися назад. Представники знака і без «уколів» з боку оточення можуть знайти привід для копання в собі, а то й для самоїдства, сьогодні ж, почувши на свою адресу невтішне зауваження, вони можуть зовсім впасти у відчай – треба намагатися цього уникнути.

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