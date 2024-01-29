Три знаки зодіаку, яким сьогодні варто побоюватися конфліктів

Нинішній день, який в астрології має репутацію "диявольського", – один із найнепростіших у місячному циклі, коли небезпеки можуть підстерігати людину на кожному кроці. Найкраща тактика протиборства негативним енергіям – обережність, якої необхідно дотримуватися у всіх сферах життя, але найголовнішим є спілкування з людьми навколо.
Сьогодні, 29 січня, обережності у спілкуванні необхідно дотримуватися усім знакам зодіаку, але трьом із них особливо важливо побоюватися конфліктів.
Телець
Тельці, вступивши в конфлікт, швидко вийти з нього не зможуть, тому їм варто кілька разів подумати, перш ніж сваритися з будь-ким. Особливо це стосується колег, від спілкування з якими за всього бажання відмовитися не вдасться. Звільнятися в роботи представники знака поки не збираються, а отже, треба стримуватися.
Діва
Діви, незважаючи на свою розважливість і зовнішню холодність, охоче вступають у конфлікти, якщо їм здається, що співрозмовник не має рацію. Водночас вони часто заходять надто далеко, а потім, побачивши, що образили свого візаві, вже й раді помиритися, та не знають, як це зробити – сьогодні не варто повторювати цю помилку.
Стрілець
Стрільці – визнані майстри скандалу, в цьому мистецтві вони неперевершені. Не дивно, що й сьогодні, незважаючи на застереження зірок, вони вирішать з кимось посваритися – без видимої для цього причини, просто для підтримки форми. Наслідки будуть неприємними, тож краще відмовитися від сварки.
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