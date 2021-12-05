Три знаки зодіаку, яким сьогодні варто звернутися за порадою до оточення

День, коли зірки сприяють розвитку творчих здібностей та розвитку креативних ідей. Кожен, хто має улюблене заняття, пов'язане з творчістю, може спробувати створити щось справді прекрасне, перетворивши хобі на основне – і бюджетотворче – заняття. У цей час також не варто пропускати повз вуха поради, які можуть дати навіть зовсім незнайомі люди – в їхніх словах буде зерно істини.

Сьогодні, 5 грудня, звертатися за порадою до оточення варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них увага до чужих слів особливо важлива.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви нечасто звертаються за порадою до когось – для цього вони надто самовпевнені, а отже, вважають себе істиною в останній інстанції. І даремно, оскільки поруч із ними багато мудрих людей, які могли б – якби представники знака до них дослухалися – допомогти їм у різних життєвих ситуаціях. Але сьогодні вони навряд чи звернуть увагу на справедливу думку, висловлену кимось із близьких їм людей.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці настільки впевнені у власній правоті та непогрішності, що чужої думки для них практично не існує. У відповідь на чиюсь спробу дати їм пораду, представники знака лише здивовано піднімають брову і здивовано знизують плечима – мовляв, про що це ви? Така реакція відбиває в оточення бажання висловлювати їм свою думку, адже сьогодні хтось міг би дати їм цінну пораду.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги живуть у твердій впевненості, що на будь-яку тему може існувати лише дві точки зору – їхня і неправильна. Тому вважають: хоч би що сказав їхній опонент, вони все одно кажуть краще. Давати таким людям поради – справа непроста, тому ті, хто добре знає представників знака, вважають за краще промовчати. Але сьогодні, схоже, у перших стане мужності таки порадити, а другим – мудрості її почути.

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