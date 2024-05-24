Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо будь-якими способами піднімати собі настрій

День внутрішнього умиротворення, коли категорично не можна сумувати та журитися. Навіть якщо для невдоволення життям – а, можливо, і собою – існує вагомий привід, необхідно налаштовувати себе на позитив, тоді він – у когось одразу, а в когось поступово – переможе негатив.

Сьогодні, 24 травня, налаштовувати себе на позитив необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них важливо піднімати настрій будь-якими доступними способами.

Близнята

Близнятам піднімати собі настрій допомагає спілкування – особливо, якщо воно стосується приємних для представників знака людей. Якщо зустріч з кимось із них не була запланована заздалегідь, потрібно влаштувати її експромтом – наприклад, зателефонувати та призначити її без попередження.

Рак

Ракам зірки наполегливо рекомендують зайнятися власним домом, такі клопоти – наведення затишку, прибирання та готування – піднімають їм настрій найкраще. Сьогодні представникам знака найкраще зосередитись на кулінарії – їм підніме настрій навіть аромат страв.

Терези

Терезам нічого так не підвищує настрій як те, що ми називаємо «зустріччю з прекрасним», тому їм бажано вирушити туди, де таке можливо – наприклад, до театру, музею чи облаштованого за всіма правилами – з алеями, ставками та класичними скульптурами – парку.

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