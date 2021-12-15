Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо дякувати тим, хто зробив їм добро

День, коли успіх усміхається тим, хто здатний робити добро іншим людям і відчувати вдячність до тих, хто ушляхетнив їх самих. Невдячність – недарма її часто називають чорною – у цей час є найважчим із гріхів, тому категорично не рекомендується поводитися відповідним – невдячним – чином.

Сьогодні, 15 грудня, всім знакам зодіаку бажано дякувати тим, хто зробив їм добро, але для трьох із них така поведінка особливо важлива.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, ніде правди діти, не найвдячніші представники зодіакального кола: добро, яке роблять їм люди, що оточують їх, вони найчастіше сприймають як само собою зрозуміле, якщо ж їм не догодити, то можуть ще й дорікнути: мовляв, людина, яка надала їм послугу, недостатньо добре постаралася. Сьогодні представникам знака необхідно змінити свої – у цьому разі неблагородні – манери та віддячити тим, хто зробить їм щось хороше: до того ж слова "дякую" буде цілком достатньо.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам найчастіше і на думку не спадає комусь дякувати, оскільки вони впевнені: оточення зобов'язане їм догоджати, більше того, радіти з того, що змогло надати їм послугу, адже було корисним для царських осіб. Сьогодні обставини для представників знака складуться таким чином, що вони усвідомлюють: їм ніхто нічого не винен. Таке розуміння спочатку викличе у них здивування, а потім бажання – вряди-годи – сказати спасибі тим, хто витратив свій час та сили для того, щоб їм жилося краще.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії часто видаються невдячними не тому, що дійсно є такими, вони просто не надають значення добрим вчинкам оточення: зробили й добре. Їм не спадає на думку, що хтось приклав до їхнього добробуту сили, нехай і невеликі, а отже, і дякувати їм нема за що. Але сьогодні шляхетність вчинку когось із оточення буде настільки очевидною, що представникам знака не залишиться нічого, крім як висловити їм свою подяку.

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