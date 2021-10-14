Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо гнати від себе похмурі думки

День потужної енергетики, коли потрібно гнати від себе похмурі думки, які будуть лізти в голову з раннього ранку і до пізнього вечора. Боротися з ними можна за допомогою різних методів, але найкраще — гнати їх з голови як зусиллям волі, так і зайнявшись справою, яка захопить і відверне.

Сьогодні, 14 жовтня, гнати від себе похмурі думки необхідно представникам всіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно знайти їм гідну заміну.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам як найбільш недовірливому і вразливому знаку зодіаку для того, щоб впасти в депресію, потрібно зовсім небагато — навіть однієї похмурої або тривожної думки буде цілком достатньо, а сьогодні їх буде набагато більше. Найкраще підбадьоритися і бути у гарному душевному стану їм вдасться, зайнявшись чимось приємним як для себе, так і для всієї своєї родини. Сьогодні таким заняттям стане кулінарія: чому б їм не накрити розкішний святковий стіл?

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці — знак веселий і оптимістичний, тому депресія в їхньому "виконанні" видається особливо похмуро і загрозливо. Зусиллям волі прогнати похмурі думки представникам знака не вдасться, тому їм неодмінно потрібно чимось себе зайняти. Оскільки зірки не рекомендують в цей день кудись ходити, значить, шукати об'єкт для застосування своїх сил потрібно вдома — найкраще згадати про своє хобі і зв'язати щось стильне і потрібне.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, впавши в депресивний стан, втрачають — зрозуміло, в переносному сенсі слова — життєву опору: вони і так постійно витають у хмарах, вважаючи за краще земним реаліям власні фантазії, а похмура атмосфера дня бажання жити тут і зараз їм точно не додасть. Уникнути такого душевного стану представникам знака допоможе чарівна сила мистецтва: їм потрібно подивитися хорошу комедію, перечитати "Одруження Фігаро" або випити келих шаманського — на честь свята.

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