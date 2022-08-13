Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо контролювати себе

День, коли люди розкріпачуються і втрачають контроль над собою, що загрожує безтурботністю і, як наслідок, необачними вчинками. Чи варто говорити про те, що згодом про них доведеться пошкодувати, але виправити щось буде пізно, тому краще вжити превентивних заходів.

Сьогодні, 13 серпня, контролювати себе та свою поведінку необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них обережність особливо важлива.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям необхідно стримувати негативні емоції: під їхнім впливом вони можуть впасти в справжнє буйство і наговорити людям довкола безліч неприємних речей. Вже завтра вони пошкодують про те, що це сталося, але прокрутити назад кінострічку подій їм не вдасться. Втім, можна утриматися від такого розвитку подій зусиллям волі – представникам знака це цілком до снаги.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам сьогодні небажано ходити магазинами, оскільки вони ризикують витратити всі свої заощадження. Вони часто втрачають над собою контроль у торгових центрах – їм хочеться придбати все й одразу, а кожна нова покупка здається їм потрібнішою за попередню. Порівнювати свої витрати з можливостями вони в таких випадках не в змозі, тому їм краще оминати торгові точки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони можуть не впоратися з собою, спілкуючись з людьми, які їм неприємні, і наговорити багато такого, що згодом змусить їх мучитися докорами совісті — вони даремно образили людину. Зірки радять їм стримуватися, навіть якщо співрозмовник двадцять разів не має рацію – краще взагалі відмовитися від спілкування, ніж давати собі волю, їм важко буде зупинитися.

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